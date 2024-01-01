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01 Ocak 2024 Pazartesi 23:13:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 23:13:00

Hakkari'nin Yüksekova'da deprem

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Hakkari'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 22:54'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.46 km derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : HAKKARİ DEPREM AFAD
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