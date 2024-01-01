Hakkari'nin Yüksekova'da deprem
Hakkari'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 22:54'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.46 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2024-01-01
Saat:22:54:33 TSİ
Enlem:37.52472 N
Boylam:44.01861 E
Derinlik:9.46 km
Detay:https://t.co/TDskCszBuT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Hakkari'nin Yüksekova'da deprem
- Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
- Kızılay'dan yeni yılın ilk bebeklerine "Sevgi Bohçası"
- İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 106. sayısını yayımladı
- Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu
- İzmir'de yoldan çıkan otomobil duvara çarptı, 4 kişi yaralandı