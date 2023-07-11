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11 Temmuz 2023 Salı 21:59:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 21:59:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: IHA

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şemdinli ilçesi Polis Uygulama Noktasında şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlanıldı.

Etiketler : Hakkari Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Hakkari Şemdinli
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