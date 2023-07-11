Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: IHA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şemdinli ilçesi Polis Uygulama Noktasında şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlanıldı.
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