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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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28 Mart 2023 Salı 15:48:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 15:48:00

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesinde dün düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 3'ü ölü, biri sağ olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler."

Etiketler : süleyman soylu hakkari terörist

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