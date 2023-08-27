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27 Ağustos 2023 Pazar 17:03:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 17:03:00

Hakkari Valisi Çelik'ten üs bölgelerindeki askerlere ziyaret

Kaynak: AA

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgelerini ziyaret etti, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, üs bölgelerini ziyaret etti, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Koç Tepe, Ahmet Tepe ve Küp Tepe üs bölgelerini gezdi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'den bölge hakkında bilgi aldı.

Güvenlik güçleriyle sohbet edip moral veren Çelik, "Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz fedakarca görevlerini yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hakkari üs bölgesi vali
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