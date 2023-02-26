Hakkari SGK binası 'depreme dayanıksız' olduğu için boşaltıldı
Kaynak: İHA
Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari'de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı.
Bulvar Caddesi belediye binası karşısında hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binası bugün boşaltılarak Gazi Mahallesi Av. Cumhur Keskin Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katına taşındı.
Yetkililer, yapılan testlerde SGK binası depreme karşı dayanıksız çıktığı ve boşaltma kararı alındığını ifade etti.
Yeni SGK binası yapılana kadar kurumun faaliyetlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katında sürdüreceği ifade edildi.
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