VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İŞKUR'un 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları yayımlandı
Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da "Filistin için ses ver" gösterisi düzenlendi
Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
"Netanyahu ülkeyi kıyamete sürüklüyor"
13 Nisan 2024 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 10:15:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı dışında kalan kesimlerde yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 22, Diyarbakır ve İstanbul'da 23, İzmir'de 27, Samsun'da 18, Adana'da 26, Antalya'da 29, Trabzon'da 15 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji hava hafta sonu sıcaklık yağış
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX