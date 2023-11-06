Guterres'ten İsrail işgaline tepki: "Gazze, çocuk mezarlığına dönüştü"

BM Genel Sekreteri Guterres: "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü"

BM Genel Sekreteri Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.