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15 Ağustos 2023 Salı 07:33:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 07:33:00

Gurbete "arabalı trenle" rahat yolculuk

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Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.

Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor. Araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.

Edirne'den hareket eden "Optima Ekspres" Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor.

Etiketler : arabalı trenle Edirne Garı Optima Ekspre Bulgaristan Sırbistan Hırvatistan Sloveny
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