"Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır."
Günlerdir alarm veriliyordu! İstanbul sağanağa teslim
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak Marmara Bölgesi'nde etkili oluyor. Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı mahallelerde yollar göle dönerken İstanbul'da ise kuvvetli yağış hayatı felç etti. Öte yandan Meteoroloji ve İstanbul Valiliği bu akşam saatleri ve yarın için yeni uyarıda bulundu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece'de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri'nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü.
Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu. Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.AFAD'TAN UYARI GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yarın sabaha kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar için uyardı.AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: