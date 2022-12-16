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16 Aralık 2022 Cuma 18:22:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 18:22:00

Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi

Kaynak: AA

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Gümüşhane'de İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 gram metamfetamin ile yakalanan E.Ö'yü takip eden Jandarma ekipleri ertesi gün B.K, Ü.A ve E.Ö'nün bulunduğu otomobili Tekke köyü yakınlarında durdurdu.

Yapılan kontrol sırasında uyuşturucu arama köpeği Altın'ın tepki vermesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda arama yapan Jandarma ekipleri E.Ö. isimli şahsın üzerinde 3x6 santimetre ebatlarında hassas tartı, 10 gram sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden birisi olan `Metamfetamin` ile 1 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve malzemeye el konuldu.

Alınan arama kararı gereğince bu kez E.Ö'nün Karşıyaka mahallesinde bulunan ikametinde detaylı arama yapan Jandarma ekipleri kırmızı reçete ile temin edilebilen çeşitli markalarda toplam 46 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirdi.

Çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanan E.Ö, Gümüşhane E Tipi cezaevine gönderildi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın zehir tacirlerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Etiketler : Gümüşhane operasyon zehir tacirleri Jandarma darbesi
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