Grip salgını korkutuyor

YOĞUN BAKIMLAR HASTA DOLDU

Son dönemde hastanelere solunum yolu viral enfeksiyon şikayeti ile başvuran hasta sayısında ciddi bir artış olduğu bu artışın yoğun bakımda takip edilen hasta sayısını arttırdığı belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevsim itibariyle solunum yolu hastalıklarındaki artışın beklenen bir durum olduğunu ve yaşanan grip salgınının Kovid ile birlikte artış gösterdiğini söyledi. Özlü, "Hastalığın artışına bağlı olarak serviste ya da yoğun bakımda takip ettiğimiz hasta sayısında bir artış var" dedi.

KOVID DIŞI KORONA VİRÜSLER VAR

Prof. Dr. Özlü, "Hemen her evde bu tür rahatsızlığı olan çok sayıda hasta var. Üst üste enfeksiyonlar yaşanıyor. Biri düzeliyor, aradan 3-5 gün 10-15 gün geçiyor diğer aile ferdi yakalanıyor. Çünkü birbirinden farklı çok sayıda virüs var dolaşımda. Bunlar bir kısmı grip yani İnfluenza. İnfluenza dışında parainfluenza var, Rhino virüs var RSV, Kovid ve Kovid dışı diğer korona virüsler var, Adeno virüs var, Human Boca virüsler var. Bunlar şu anda bizde görülen Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı veriler" diye konuştu.