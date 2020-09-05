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05 Eylül 2020 Cumartesi 13:59:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 15:09:00

Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi açılışında konuşuyor - Canlı izle

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı,  hizmete açılıyor...

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

HASTANE, KENTİN EN ÖNEMLİ SAĞLIK TESİSLERİNDEN BİRİ OLACAK

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.

Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor.

İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.

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