Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılıyor. "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." diyen Erdoğan, "Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SALGIN DÖNEMİNDE ÇOK SAYIDA SAĞLIK KURUMUNU FAALİYETE GEÇİRDİK"

Hastanemizin İstanbul'umuza, Türkiyemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hocamızı rahmetle yad ediyorum.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır.

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik.

758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşaa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

"SÜREKLİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN TAVSİYELERE UYULMUYOR"

Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir.

Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz.

Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır.

Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor.

Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeliyiz.

Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz.

Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN BİR DAHA AYNI TUZAĞA DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır.

Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

Türkiye her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.

Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimal ve sonuca hazırlıklıyız.