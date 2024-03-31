MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükataman, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.
31 Mart 2024 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 18:17:00
Görenler şaşkınlığını gizleyememişti: Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu!
Kaynak: DHA
ABONE OL
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ni yüzündeki morlukların nedeni belli oldu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Devlet Bey'in yüzündeki morluklar kazadan dolay" dedi. İşte detaylar...
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.
- Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi
- Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu!
- RTÜK seçim yasağı kararını duyurdu
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den 'anket' açıklaması
- AK Parti İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
- "Vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum"