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17 Temmuz 2022 Pazar 22:58:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 22:58:00

"Göletteki kazlar çalındı" denilmişti! Emniyet yalanladı

Kaynak: DHA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir'de bir kadının göletteki kazları çaldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kadının kendisine ait kazları parktaki gölete bırakmak istediği, buna izin verilmeyince kazları çantasına koyarak parktan ayrıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir'de bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Bahçeşehir'de bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı.

Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Bahçeşehir'de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Etiketler : Bahçeşehir Gölletteki kazlar çalındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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