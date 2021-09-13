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13 Eylül 2021 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 11:33:00

Gölbaşı'nın MHP'li belediye başkanına övgüler yağdırdı!

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Kemal Kılıçdaroğlu, Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li belediyeymiş gibi bahsedip MHP'li başkan Ramazan Şimşek'i övdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elmadağ'da partililere hitap ettiği konuşmasında gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi bahsedip başkanına övgüler yağdırınca salondakiler neye uğradığını şaşırdı. Kılıçdaroğlu, MHP'li Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'i övdüğü konuşmasında "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı. Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.

(AKŞAM)

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu gölbaşı belediyesi chp mhp
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