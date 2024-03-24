Gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde S.Y. idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.
Bu arada çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.
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