Giresun'a 122 milyon lirayı aşkın KÖYDES ödeneği
Kaynak: AA
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'a 2023 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 122 milyon 848 bin lira ödenek sağlandığını söyledi.
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, aktarılan KÖYDES ödeneğiyle köylerde yol, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve atık su projeleri gibi ihtiyaçlara dönük çalışmalara devam edileceğini belirtti.
Kırsal kesimde birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:
"Bu bütçeyle köylerimizin eksiklikleri tamamlanmış olacak. İlimizde özellikle kırsal kesimde yaşanan birçok sıkıntı büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Kalan sorunların çözümü için de yoğun gayret sarf ediyoruz. Partimizin 2023 hedefleri doğrultusunda, ilimizde kırsal kesimin bütün altyapı ve üst yapı hizmetlerinin bitirildiği ve köylerimizin kalkınarak yaşam seviyelerinin yükseltildiği Giresun'u hep birlikte inşa edeceğiz inşallah."
- Giresun'a 122 milyon lirayı aşkın KÖYDES ödeneği
- YSK Başkanı Yener, kurulun seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
- Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 21 bin 211'e ulaştı
- Başkan Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov'u kabul etti
- Kurtulmuş: HÜDA PAR ile görüşmelerimiz devam edecek
- "Moğolistan ile en az 500 milyon dolarlık bir (ticaret hacmi) hedef belirlememiz gerekiyor"