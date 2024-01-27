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Gezeravcı'dan "gMetal" deneyi: İlk Türk astronot uzayda çalışmaları sürdürüyor
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27 Ocak 2024 Cumartesi 21:21:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 21:21:00

Gezeravcı'dan "gMetal" deneyi: İlk Türk astronot uzayda çalışmaları sürdürüyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslarasın Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Alper Gezeravcı, bugün uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyini yaptı.

Alper Gezeravcı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu ve uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyini gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirdiği çalışmalarına 7. deneyiyle devam etti.

Gezeravcı, bugün, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ve Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu "gMetal" deneyine başladı.

Deneyle, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi sağlanacak.

BUGÜNE KADAR 6 DENEY HAYATA GEÇİRDİ

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 6 deneyi hayata geçirdi.

Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.

"OKSİJEN SATURASYONU" deneyiyle de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

Etiketler : Alper Gezeravcı Astronot projeleri Uzay araştırmaları
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