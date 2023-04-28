Gerrard ve Cafu, Şampiyonların Finali için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu'yu, ikinci kez İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde keyifli bir İstanbul yolculuğunda buluşturuyor.

2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra İstanbul'da yeniden buluşan ikili, bu kez şehrin güzelliklerini keşfetmek için bir arada. 18 yıl önceki final maçında efsane oyunlarıyla futbolseverlerin gönüllerinde taht kuran ikili, bu kez de İstanbul'da ziyaret ettikleri mekanlarla zihinlere kazındı.

Gerrard ve Cafu, futbolseverlere kıtaların buluşma noktası İstanbul'un canlı ve dinamik atmosferini gösteriyor ve burada bir finalden çok daha fazlasını bulacaklarını vurguluyor. Futbolun efsane ikilisi, final maçı için şehre gelen futbol tutkunlarını, bu eşsiz şehri köşe bucak keşfetmeye davet ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Türk Hava Yolları'nın "Road to Istanbul" adını verdiği reklam filmi, futbolun birleştirici gücünü, enerjisini, farklılıkları buluşturan misyonunu, İstanbul'un dünyaları tek bir noktada buluşturan misyonu üzerinden anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Fas asıllı Hollandalı Sharif Abdel Mawla oturuyor. Çekimleri beş gün süren filmin 35'ten fazla ülkede aynı anda yayına girmesi planlanıyor.

Yeni filme ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri. İstanbul'un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sunduğumuz filmimizi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahat severler ile buluşturacağımız için son derece mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Steven Gerrard ise; "Futbolun birbirinden çok farklı tutkulara sahip, farklı yaşlardaki insanları bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında Türk Hava Yolları ile birlikte yer almak gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Cafu da; "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor." dedi.

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği

Türk Hava Yolları Hakkında

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 413 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 289 uluslararası, 53 yurtiçi olmak üzere dünyada 129 ülke ve 342 noktaya uçmaktadır. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.

Star İttifakı Hakkında:

Türk Hava Yolları, ilk küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulan ve uluslararası ölçekte seyahat edenler için dünya genelinde benzersiz bir ulaşım hizmeti sağlayan Star İttifakı (Star Alliance)'na üye havayolu şirketidir. Kuruluşundan bu yana sürdürdüğü yolculuğunda İttifak, müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanarak en geniş ve en kapsamlı havayolu ağını sunmaktadır. Star İttifakı'na üye havayolu şirketleri; Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Türk Hava Yolları ve United'dır. Star İttifakı hâlihazırda, 184 ülkedeki yaklaşık 1.200 havalimanına 10.000'den fazla günlük uçuş sunmaktadır. Bununla birlikte, Star Alliance Bağlantı Ortakları (Connecting Partners) olan Juneyao Airlines ve THAI Smile Airways tarafından başka bağlantılı uçuşlar da sunulmaktadır.

