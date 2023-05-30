Genel seçim sonucu Resmi Gazete'de
Kaynak: TRT Haber
Milletvekili seçiminin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
28. Dönem Milletvekili seçimi sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, AK Parti 268, MHP 50, CHP 169, YSP 61, İyi Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve TİP 4 milletvekili çıkardı.
Resmi Gazete mükerrer sayısı
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