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12 Kasım 2023 Pazar 05:19:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 05:19:00

Gazze'ye ölüm yağdı: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında kayıplar giderek artıyor

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail Gazze'ye saldırılarını 37. günde de aralıksız sürdürüyor. Gazze'nin kuzeyindeki Çocuk Hastanesi'ne yapılan bombardıman sonrası kayıplar gitgide artıyor. Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne düzenlenen alçak saldırı sonucunda 2 doktorun daha şehit olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

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Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

ŞİFA HASTANESİN'DE İKİ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

BÜTÜN HASTANELER HİZMET DIŞI KALDI

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

Etiketler : İsrail Gazze hastane
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