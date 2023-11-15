Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan olayların ardından Mısırlı meslektaşı ve mevkidaşı Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık bir aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip, görüşmelerimize devam edeceğiz.

İlk etapta, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısından Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini, Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."

"ZOR GÜNLERİ KUVVETLİ BİR DAYANIŞMAYLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin, Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı işbirliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan, sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim."