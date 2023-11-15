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15 Kasım 2023 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:25:00

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Sağlık Bakanı Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Bakan Koca, daha sonra Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca ve mevkidaşı, buradan Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek hastaları ziyaret edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 10 uçak ile yaklaşık 230 ton insani yardım malzemesini Mısır'a ulaştıran Türkiye, sağlık personelini de bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin, ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf malzeme dahil 50 konteyner ve 660 ton malzeme taşıyan gemisi de El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

KOCA, NASIR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HASTANESİ'NDE GAZZE'DEN GETİRİLEN YARALILARI ZİYARET ETTİ

Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.

Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Etiketler : fahrettin koca gazze mısır sağlık yardım
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