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Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
13 Eylül 2023 Çarşamba 22:19:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 22:19:00

Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'de meydana gelen patlamada 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'nin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinli öldü, 19 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze şehrinin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinlinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı" belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edildi.

Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedildi.

Yaklaşık bir saat önce, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu çok sayıda yaralanmanın meydana geldiğini belirtmişti.

Etiketler : Filistinli kayıplar Gazze saldırısı İsrail güçleri
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