26 Ekim 2023 Perşembe 23:51:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 23:51:00
Gazze'de ölüm ablukası: 2 bin kişi enkaz altında
Kaynak: AA
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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.
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