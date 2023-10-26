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26 Ekim 2023 Perşembe 23:51:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 23:51:00

Gazze'de ölüm ablukası: 2 bin kişi enkaz altında

Kaynak: AA

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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

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Etiketler : hükümet saldırılar yıkılan konutlar
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