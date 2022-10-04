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Gazprom, Moldova'ya doğal gaz borcunu ödemesi için 20 Ekim'e kadar süre verdi
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04 Ekim 2022 Salı 16:37:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 16:37:00

Gazprom, Moldova'ya doğal gaz borcunu ödemesi için 20 Ekim'e kadar süre verdi

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın doğal gaz ödeme yükümlülüklerini 20 Ekim'e kadar yerine getirmemesi halinde sevkiyatları durdurabileceğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Şirketin, Moldova'ya yönelik sevkiyatlarının Ukrayna'nın tutumu nedeniyle düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Moldova'nın 2022 boyunca sevk edilen gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğal gaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin enerji şirketi Moldovagaz, artan enerji faturaları nedeniyle Gazprom ile zaman zaman çeşitli müzakereler yürütüyor.

Etiketler : gazprom doğal gaz moldova
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