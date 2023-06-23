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23 Haziran 2023 Cuma 18:04:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 18:04:00

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : gaziantep pkk pyd/ypg
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