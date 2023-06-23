Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG, silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
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