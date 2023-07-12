VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneğidir
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturması tamamlandı
Türk Kızılay, Hatay'da 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:39:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:39:00

Gaziantep'te hasarlı iki katlı bina çöktü: 5 yaralı

ABONE OL

Gaziantep'te üniversite yakınlarında depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı.

Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Yeditepe Mahallesi UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor

'Milli' sevda! Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX