Gaziantep'te hasarlı iki katlı bina çöktü: 5 yaralı
Gaziantep'te üniversite yakınlarında depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı.
Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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