Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek
Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, hafta bitmeden kentte tüm abonelere doğal gaz verilmeye başlanacağını bildirdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, sarsıntıdan sonra kent genelinde tedbir amaçlı kapatılan doğal gaz, aşamalı olarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde veriliyor.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "GAZDAŞ tarafından evlere doğal gaz bağlama çalışmaları hızla devam ediyor. Bu hafta bitmeden tüm abonelere hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.
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