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01 Haziran 2023 Perşembe 23:35:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 23:35:00

Gazeteci Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki bir hastanede hayatını kaybetti. Barlas'ın vefatı sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olan Mehmet Barlas, Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı.

Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalışan Mehmet Barlas, Sabah gazetesi başyazarıydı.

Etiketler : mehmet barlas gazeteci hayatını kaybetti
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