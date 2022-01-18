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18 Ocak 2022 Salı 00:48:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 00:49:00

Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından, Hakkari'deki üs bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için taziye mesajı yayımladı.

"Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Yüksekova'da elim bir kaza sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ayberk Soyutemiz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Etiketler : sosyal medya Fuat Oktay Hakkari
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