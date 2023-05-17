VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'de yeni otomobil satışları nisanda yükseldi
TÜİK, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Milli okçular, Dünya Kupası'nda 2 bronz madalya kazandı
Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde lige tutundu
Lahey Barış Sarayı'ndaki Hereke halısı restore edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi
Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlere yalanlama
17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:44:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:44:00

Fransız gazetesinden komşuyu kızdıran seçim haritası!

ABONE OL

Fransız Le Monde Türkiye seçim sonuçlarını açıkladığı haberinde Yunan adalarının bir kısmı Türkiye'ye katınca Atina karıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri, bütün ülkeler tarafından yakından takip edildi. Türkiye seçimleri birçok dünyaca ünlü gazete ve internet sitesinin manşetlerindeki yerini aldı.

Politico'nun haberine göre, Fransız Le Monde Türkiye seçim sonuçlarını açıkladığı haberinde Yunan adalarının bir kısmı Türkiye'ye katınca Yunanistan kanadının tepkisini çekti.

BAKAN DEVREYE GİRDİ

Le Monde'un internet sitesinin İngilizce versiyonunda yer alan harita, Yunan adalarından Sakız, Sisam, İkaria, İstanköy, İos, Amorgos ve Rodos'un Pazar günkü seçimlerde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini gösteriyordu. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği talimatla Le Monde ile iletişime geçti. Fransız gazetesi Yunanistan yetkililerden gelen talebi olumlu karşıladı ve siteden Türkiye haritasını kaldırdı.

Etiketler : 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Genel seçimleri Le Monde
Baba acısı

Baba acısı
Kardeşini andı

Kardeşini andı
Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu

Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Aynalar zaman makinesi gibi

Aynalar zaman makinesi gibi
Toplantı acelesi

Toplantı acelesi
'Üvey Anne' olacak

'Üvey Anne' olacak
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX