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Fransa'nın abaya yasağına öğretmen ve velilerden sert tepki
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06 Eylül 2023 Çarşamba 19:32:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 19:32:00

Fransa'nın abaya yasağına öğretmen ve velilerden sert tepki

Kaynak: AA

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Fransa'da okullarda abaya (uzun elbise) yasağına karşı gösteri düzenlendi.

Fransa'da okullarda abaya (uzun elbise) yasağına karşı gösteri düzenlendi.

Başkent Paris'e yakın Stains kentinde Maurice-Utrillo lisesinde bir grup öğretmen ve personel, abaya yasağına karşı greve gitti ve gösteri düzenledi.

Lisenin önünde düzenlenen gösteriye öğrenciler ve velileri de katıldı.

Gösteride grevde olan okul personeli ortak bildiri okudu.

Lisedeki personel ve kaynak eksikliğine dikkat çekilen bildiride, Fransız okul sisteminin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en eşitsiz olanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Bildiride, hükümetin, eşitsizlikle mücadele etmek yerine abayayı ve erkek entarisini (kamis) yasaklamaya yöneldiği kaydedildi.

Gösteriye katılan Abayama Dokunma Topluluğu üyesi ve soy ismini vermek istemeyen Myriam AA muhabirine yaptığı açıklamada, abaya yasağının özgürlükleri ihlal ettiğini, ayrımcı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) olduğunu savundu.

Fransa'daki Müslüman kadınların diğer vatandaşlardan farkı olmadığının altını çizen Myriam, okullarda abaya veya bol pantolon giyen genç Müslüman kızların "damgalanmasını" normal karşılamadıklarını ifade etti.

Myriam, sadece abaya değil, bol pantolon giyen öğrencilerin de okula alınmadığını belirtti.

Abaya yasağının, Müslüman kızlara "zulmettiğini" söyleyen Myriam, "Bugün Müslüman kızlardan görünmez olmaları isteniyor ve (bu kızlar) ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor." diye konuştu.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler : fransa abaya paris
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