Fransa'da AZTV çalışanlarına çirkin saldırı... Silahla tehdit edildiler
Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından çıkan protestoları kaydetmek isteyen Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları saldırıya uğradı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.
AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.
Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.
Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.
Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğramalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Fransa'da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendik. Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim. Saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazeteci kardeşlerimize acil şifalar diliyor, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Fransa'da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 29, 2023
Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine...
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