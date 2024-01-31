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31 Ocak 2024 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 14:48:00

Firari FETÖ'cüler kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb fetö terör örgütü
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