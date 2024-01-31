Firari FETÖ'cüler kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2024
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/yZ6KCpkBa0