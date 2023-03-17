Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
Kaynak: AA
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerine yer vermişti.
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Söz konusu Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.
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