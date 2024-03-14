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14 Mart 2024 Perşembe 21:38:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 21:38:00

Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa oldu

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz ay görevinden istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine Muhammed Mustafa'yı atadı.

Devlet Başkanlığı kararına göre Abbas, Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Filistin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

Etiketler : Filistin Başbakan Muhammed Mustafa Mahmud Abbas
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