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01 Ocak 2024 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 16:45:00

Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı. Yalnızca şehir merkezleri değil, köyler de bin megabit hızında internete kavuştu.

Alt yapı çalışmaları 81 ilde sürüyor. Türkiye'nin fiber ağı güçleniyor.

"Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde" sloganıyla yola çıkıldı. Tüm ilçe ve köyler uçtan uca fiber ağlarla örüldü.

Fiber altyapı güçleniyor

Yeni yılda Çanakkale'nin Karacaören Köyü'nde fiberleşme çalışmalarına aralıksız devam edildi. Böylece Türk Telekom'un ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı.

Deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekilerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada da bin megabit hızında internetle buluşturuldu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Çanakkale Merkez'de fiberleşme oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bu oran, yüzde 100'e yaklaştı.

Türkiye fiber ağlarla örülüyor

Türkiye genelinde 32 milyon 200 bin haneye bin megabit hızında internet hizmeti sağlanıyor.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kapsayan güzergahta da fiber altyapıyla akıllı ulaşıma katkı sağlandı.

Ana Kontrol Merkezi, felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısını hızlı ve etkin müdahaleye imkan verecek şekilde oluşturdu.

Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, dijital mesaj ve trafik işareti sistemleriyle entegre yazılımlar geliştirildi.

Etiketler : fiber ağ köy interneti mega hızı
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