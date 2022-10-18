VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğim
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan ile yaşanan sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz
Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul edecek
Fransa İçişleri Bakanı özel sektörden maaşları artırmalarını istedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönünde olumlu bir hava edind...
Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi
Somali'de kuraklık, 7,8 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
TBMM Genel Kurulunda Amasra'daki maden kazası görüşülüyor
Diyarbakır'da üretilen pamukta 438 bin ton rekolte bekleniyor
İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu
Acı ve bulanıklık hissetti, gözünden 23 lens çıktı
Şehit madencinin doğacak çocuğun ismini Başkan Erdoğan verdi
Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka tabanlı otomasyon ürünleri Almanya'da sergilendi
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, siber güvenlik şefini görevden aldı
Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
Fransa'nın, Avustralya'ya almaktan vazgeçtiği denizaltıları yeniden teklif ettiği öne sürüldü
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu
Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş
18 Ekim 2022 Salı 16:54:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 16:54:00

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kayseri'de 20, Sivas'ta 12, Yozgat'ta 9, Nevşehir'de 4, Kırıkkale'de 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırıkkale'de bazı adreslerde arama yapıldı.

Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'deki operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Sivas'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı. Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 4 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'de 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, T.Ç. M.A.P. ve A.I'nın ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak, gönderici ile alıcı TC kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına yardımda bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Etiketler : gazi turgut aslan operasyonu fetö kırıkkale nevşehir yozgat
Bir bu eksikti

Bir bu eksikti
Başlamadan adı değişti

Başlamadan adı değişti
Atiye'den ‘Kendime not'

Atiye'den ‘Kendime not'
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Hollywood isteği

Hollywood isteği
Final kararı

Final kararı
Las Vegas'ta bir Türk güzel

Las Vegas'ta bir Türk güzel
Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim

Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX