FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede durdurulan kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, eski birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.