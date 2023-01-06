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06 Ocak 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 10:15:00

FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski birinci sınıf emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak'ta Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede durdurulan kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, eski birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Etiketler : istanbul emniyet müdürlüğü fetö emniyet müdürü hapis cezası
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