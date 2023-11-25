FETÖ'den firarisi eski hakim kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde olduğunu tespit ettikleri, hakimlik görevinden ihraç edilen Yahya Memiş'i (58) gözaltına aldı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Memiş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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