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15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:31:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:31:00

FETÖ'cü hainlerin başından vurduğu Turgut Aslan'ın 5 ay komadan sonra ilk sorusu bu oldu

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15 Temmuz darbe girişimi esnasında hainler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda başından vurulan ve öldü diye bırakılan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, komada geçirdiği 5 ayın sonunda ilk o soruyu sordu...

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

''FETÖCÜLER PKK'YA İSTİHBARAT SAĞLADI''

2014'de TEM Daire Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün hedeflerini mercek altına alınması talimatını verdiğini aktaran Aslan, TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imzasını attığını hatırlattı. FETÖ raporunun adli makamlara gönderildiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Raporum, FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mercilerin tesciliyle FETÖ olarak tescillendi. Bu süreçte kurum içi yazışmalarımız FETÖ mensuplarınca basına sızdırılarak korkutmak istediler. Şahsım dahil olmak üzere üst düzey emniyet mensuplarına çeşitli davalar açtılar. Aynı dönemde Türkiye çukur/barikat çatışmalarıyla mücadele ediyordu. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cülerin, PKK'ya her türlü istihbarat sağladığına bizzat tanık olduk."

5 AY KOMADA KALDI ÇIKINCA İLK SORUSU BU OLDU

FETÖ'cü hainler hazırladığı rapor sonrası Turgut Aslan'ı hedefe koymuş, gazete ve televizyonlarında aleyhine yayınlar yapmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü alçaklar tarafından başından vurulan Turgut Aslan 5 kez beyin ameliyatı oldu.

Yılmadı, hayata tutundu. 5 ay komada kalan Turgut Aslan kendine gelince ilk sorduğu soruyu şöyle anlattı:

''Uyandığımda 'Demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? Eyvah. FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti biz de kaybettik. FETÖ başarılı olamamış biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı' demişim.''

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