FETÖ'cü Enes Kanter'den BM oyunu! Yalanı ortaya çıktı
Kaynak: Yeni Şafak
Firari FETÖ'cü Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının içinden çektiği görüntüleri paylaşarak, Türkiye aleyhine konuşma yapacağını söyledi. Bu iddianın ardından harekete geçen Türk yetkililer, FETÖ'cü Kanter'in bir stajyer yardımıyla içeri ziyaretçi olarak girdiğini ve böyle bir konuşmanın söz konusu olmadığını belirledi. Kanter'e yardım eden stajyerin işine son verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele yurt içi ve yurt dışında devam ederken Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen firari FETÖ'cü Enes Kanter, yeni bir provokasyona imza attı.
Elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çektiği görüntüleri, "Burada konuşma yapacağım" sözleriyle paylaştı.
TÜRK YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Birleşmiş Milletler'de Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağını ve New York'taki merkezde büyükelçilerle görüştüğünü öne süren Kanter'in bu iddiasının üzerine Türk yetkililer harekete geçti.
Türk Dışişleri yetkilileri, örgütün bu algı çalışmasının tamamen yalan olduğunu ortaya çıkardı.
Yeni Şafak'ın haberine göre, BM Genel Merkezi'ne giriş kayıtlarının incelenmesini talep eden yetkililer, FETÖ'cü Kanter'in başka bir ülkenin temsilciliğinde çalışan bir stajyer tarafından, ziyaretçi olarak içeri alındığını belirledi.
Kanter'in iddia ettiği gibi kimseyle görüşmediği ve BM'de konuşma yapmasının söz konusu olmadığı tespit edildi.
STAJYERİN İŞİNE SON VERİLDİ
Türk yetkililer, Kanter'i içeri alan stajyerin çalıştığı ülke temsilciliğiyle de temasa geçti. Firari FETÖ'cü Kanter'in çekimlerine yardım ederek asılsız iddialarına ortaklık eden stajyerin işine son verildi.
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