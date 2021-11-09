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"FETÖ destekliyor" dediği İP'e grup başkanvekili oldu
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09 Kasım 2021 Salı 10:10:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 10:10:00

"FETÖ destekliyor" dediği İP'e grup başkanvekili oldu

Kaynak: STAR

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Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfürün ardından göstermelik bir şekilde grup başkanvekilliğinden alınması sonrası söz konusu göreve getirilen Erhan Usta'nın geçmişte 'İP'i FETÖ destekliyor' dediği ortaya çıktı.

İP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği galiz küfürün akabinde göstermelik bir şekilde grup başkanvekilliğinden alınmasının ardından söz konusu göreve Erhan Usta getirildi. Kamuoyu, "Erhan Usta kimdir" sorusuna cevap ararken, Usta'nın daha önce İP ile ilgili ortaya attığı iddialar tekrar gündeme geldi.

2018'e kadar MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken AK Parti'ye yönelik eleştirileri sebebiyle partisinden ihraç edilen ve daha sonra İP'e geçen Samsun Milletvekili Usta'nın, Samsun Bağımsız Milletvekili olarak bulunduğu dönemde İP ile alakalı FETÖ iddiasını ortaya attığı belirtildi.

"İP'İ FETÖ DESTEKLİYOR"

Yeni grup başkanvekili eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportaj akıllarda soru işareti bıraktı. Millet İttifakı'nın FETÖ destekli olduğunu belirten Usta, şu ifadeleri kullanmıştı: CHP'nin başını çektiği, HDP'nin ve İP'in içinde olduğu bir ittifak var. Bunla bir seçim ittifakı haline dönüşür mü bilmiyorum. Ama kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda bir ittifak var. Ve çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ destekliyor.

Etiketler : Erhan Usta MHP FETÖ Lütfü Türkkan
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