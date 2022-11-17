Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında da Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.