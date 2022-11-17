Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Kaynak: TRT Haber
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında da Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.
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