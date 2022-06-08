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08 Haziran 2022 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 20:17:00

Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı

Kaynak: AA

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Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı.

Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde bir süre yapılamayan tramvay seferleri, polis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Belediye ekipleri, kaza yerinde temizlik çalışması yaptı.

Etiketler : Kabataş-Bağcılar tramvay Tedavi
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