Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı
Kaynak: AA
Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, taksi şoförlerinin kısa mesafede yolcu almadığı veya turistleri seçtiği, taksimetre açmadığı yönündeki şikayetler üzerine Eminönü İskele Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.
Sivil trafik polisleri, şikayet konusu uygulamaları belirleyebilmek için taksilere yolcu olarak bindi.
Yapılan denetimler sonucunda 4 taksi, sürücüleri yolcu seçtiği için trafikten men edildi. 2 taksi sürücüsüne de taksimetre açmadıkları için cezai işlem uygulandı.
Korsan taksicilik yapan bir araç da trafikten men edildi.
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