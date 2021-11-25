Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in senkronize yalanı!

Fatih Altaylı ve Uğur Emek'in sözleri canlı yayında yalanlandı: 189 milyar nere, 16 milyar nere

Medya üzerinde dezenformasyon hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir televizyon kanalında, Fatih Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu çöktü.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, bakanlıkların bütçeleri üzerinden bir tartışma açıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "En yüksek bütçeyi hangi bakanlık almış?" sorusunu sordu. Soruya, programın sunucusu Fatih Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek, "Diyanet İşleri Başkanlığı" yanıtını verdi.

Ilıcalı'nın ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla bütçeyi aldığını söylemesi üzerine Altaylı ve Emek, Ilıcalı'ya itiraz etti.

Tartışma sürerken reklam arasına giden ve reklamlardan sonra devam eden programda, Mustafa Ilıcalı, "Fatih Bey 2022 Milli Eğitim Bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onu da bil yani. Biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya. Demek ne kadar yanlış bilgi verebiliyoruz. 189 milyar nere, 16 milyar nere." ifadelerini kullandı.