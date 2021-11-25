VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Eğitim Zirvesi: Maarif Vakfı, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor
Dev konteyner gemisi Tekirdağ'da
Asgari ücrette rakam netleşiyor: AGİ dahil değil!
Metrodaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Zayid'in Türkiye ziyaretini manşete taşıdılar
TURKOVAC müjdesi CHP'yi üzdü!
Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in senkronize yalanı!
TOGG için müthiş hazırlık! Detayları belli oldu
Rusya "Saldırırız" dedi... NATO resti çekti!
EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil
İyilikleri çoğaltma hareketi
Sınıf hayal etti, öğretmenleri gerçekleştirdi
Hayat arkadaşını hayata bağladı
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Avrupa'yı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
Öztürk Yılmaz CHP bombasını patlattı!
Yunanistana kaçarken kıskıvrak yakalanmıştı... FETÖ'cü eski emniyet şube müdürü tutuklandı
Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi
Sinop Çatalzeytin – Ayancık Yenikonak devlet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
MB'den BAE Merkez Bankası iş birliği açıklaması
670 askeri personel katılıyor... Eren Kış-8 operasyonu başladı
Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra gelen ihbar
25 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00

Fatih Altaylı ve Uğur Emek'in sözleri canlı yayında yalanlandı: 189 milyar nere, 16 milyar nere

ABONE OL

Fatih Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden oluşturmaya çalıştıkları dezenformasyon deşifre oldu. Altaylı ve Emek, en fazla bütçenin Diyanet'e verildiğini iddia etti fakat en fazla bütçenin 189 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiği ortaya çıktı.

Medya üzerinde dezenformasyon hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir televizyon kanalında, Fatih Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek'in Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu çöktü.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, bakanlıkların bütçeleri üzerinden bir tartışma açıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "En yüksek bütçeyi hangi bakanlık almış?" sorusunu sordu. Soruya, programın sunucusu Fatih Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek, "Diyanet İşleri Başkanlığı" yanıtını verdi.

Ilıcalı'nın ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla bütçeyi aldığını söylemesi üzerine Altaylı ve Emek, Ilıcalı'ya itiraz etti.

Tartışma sürerken reklam arasına giden ve reklamlardan sonra devam eden programda, Mustafa Ilıcalı, "Fatih Bey 2022 Milli Eğitim Bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onu da bil yani. Biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya. Demek ne kadar yanlış bilgi verebiliyoruz. 189 milyar nere, 16 milyar nere." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mustafa Ilıcalı Milli Eğitim Bakanlığı' Fatih Altaylı Uğur Emek
Ben boşanmaya razı değildim

Ben boşanmaya razı değildim
Hande'nin kasım single'ı

Hande'nin kasım single'ı
Yeni parçalar fast-food gibi

Yeni parçalar fast-food gibi
Bir kabadayının yaşam öyküsü

Bir kabadayının yaşam öyküsü
Boğaz'da kırmızı Hande

Boğaz'da kırmızı Hande
1500 km yaptı 4 konser verdi

1500 km yaptı 4 konser verdi
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
Kadına şiddete dikkat çekti

Kadına şiddete dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER