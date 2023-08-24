VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Irak'ta enerji hamlesi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Bakan Koca'dan öğrencilere tebrik
TCMB'nin para politikası kararına övgü: Dolar karşısında bir rallinin başlangıcı olabilir
Polonya Başbakanı'ndan Wagner iddiası: Özel ordu artık Putin'in kontrolünde
Putin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk açıklama
24 Ağustos 2023 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 16:55:00

Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 750 baz puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldığını açıkladı. TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar kuru 27.30 TL seviyesinden 25.66 TL seviyesine geriledi. Gram altın ise 1684 lira seviyesinden 1578 lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırmasının ardından dolar/TL'de yüzde 7'yi aşan değer kayıpları görüldü.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugün, piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı. Piyasa beklentisi, 250 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Karar sonrası, dolar/TL, yüzde 7'nin üzerinde sert düşüş kaydederek 25,2784 seviyesini test etti. Böylece paritede 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Şu sıralarda ise dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 5,4 altında 25,7180 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu dakikalarda parite, önceki kapanışına göre yüzde 5,5 değer kaybıyla 27,8910'dan işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.

Altının kilogramı 1 milyon 676 bin 562 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 676 bin 562 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 636 bin lira, en yüksek 1 milyon 755 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 1 milyon 676 bin 562 liradan tamamladı.

Avro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu dakikalarda parite, önceki kapanışına göre yüzde 5,5 değer kaybıyla 27,8910'dan işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.

Etiketler : altın dolar mb faiz
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX